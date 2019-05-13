2019-05-13T10:46:36+03:00
Общество

Погода на неделю 13-19 мая 2019 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают до плюс 28 градусов

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на неделю 13-19 мая 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на неделю 13-19 мая 2019. Фото: ГОПАЛО ОльгаВыясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на неделю 13-19 мая 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга
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Погода на неделю 13-19 мая 2019 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают до плюс 28 градусов. Так, если верить прогнозам синоптиков, то в дневные часы ожидается до плюс 22 градусов тепла. Будет облачно, возможны осадки, правда, маловероятно.

Во вторник, 14 мая, до плюс 23 градусов в дневные часы, также возможен дождь. Ожидается западный ветер, который будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Со среды, 15 мая, будет солнечно и до плюс 27 градусов тепла. Ветер поменяет свое направление на северо-западное, его максимальная скорость - до десяти метров в секунду.

В четверг, 16 мая, такая же температура. В пятницу, 17 мая, до плюс 28 градусов со знаком плюс, а в выходные снова до плюс 27 градусов выше нуля, скорость ветра в этот день - до 15 метров в секунду. Атмосферное давление практически всю неделю в пределах нормы, лишь в выходные оно будет пониженным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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