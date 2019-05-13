В Ростове жители микрорайона «Красный Аксай» отметили День Победы

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-13T11:25:31+03:00

Сотни семей пришли в «Красный Аксай» на праздник в честь 9 Мая. Фото: «ЮгСтройИнвест»

Изменить размер текста: A A

Ярко и масштабно отметил город 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К торжествам по традиции присоединились и жители микрорайона «Красный Аксай». Сотни семей пришли на праздник в честь 9 Мая, который организовала группа компаний «ЮгСтройИнвест».

В микрорайоне развернули выставку музейного оружия, со сцены звучали песни военных лет, а на полевой кухне гостей праздника ждала ароматная фронтовая каша. Воспитанники местного детского сада «Журавлик» читали стихи о мужестве и героизме русского народа.

Атмосферу военных лет создавали тематические фотозоны, мастер-классы по сборке-разборке оружия. Дети раскрашивали макеты военной техники, мастерили открытки для ветеранов. Гости праздника исполнили «Вальс Победы».

Для ГК «ЮгСтройИнвест» 9 Мая – одно из главных событий в календаре, поэтому праздничные мероприятия в микрорайонах всегда проходят масштабно.

Сотни семей пришли в «Красный Аксай» на праздник в честь 9 Мая. Фото: «ЮгСтройИнвест»

- День Победы напоминает нам о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов, - отметил директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко. - Они освободили мир от фашизма, подарили нам ясное небо и право на жизнь. Мы гордимся поколением победителей, которое оставило нам в наследство великую страну. И наш долг преумножать могущество Родины, трудиться во имя ее процветания. От имени генерального директора Иванова Юрия Ивановича и от всего многотысячного коллектива компании поздравляю вас с Днем Победы.

В знак благодарности жители микрорайона «Красный Аксай» вместе с представителями ГК «ЮгСтройИнвест» выстроились в форме символа Победы и выпустили в небо сотни воздушных шаров.

ИСТОЧНИК KP.RU