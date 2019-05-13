2019-05-13T11:28:01+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: В Ростовской области обещают грозу, ливни и град

Непогода будет свирепствовать 13-14 мая 2019
Ольга ГОПАЛО
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Непогода будет свирепствовать на Дону 13-14 мая 2019. Фото: ДПЧС РО.Непогода будет свирепствовать на Дону 13-14 мая 2019. Фото: ДПЧС РО.
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В Ростовской области спасатели разослали штормовое предупреждение. В частности, из сообщения следует, что в непогода будет бушевать 13-14 мая. Уже через три-шесть часов на Дону ожидаются град, гроза, ливни и шквалистый ветер, сила которого оставит до 20-23 метров в секунду.

В Главном Управлении МЧС России по региону добавляют, что необходимо соблюдать осторожность и, по возможности, не выходить на лицу. Соблюдать осторожность при парковке транспорта, не находиться рядом с высоковольтными проводами, рядом с витринами, рекламными щитами и деревьями.

При этом сайты ростовских синоптиков об изменении погоды молчат - днем в донской столице лишь возможны дожди и до плюс 22 градусов тепла. Так, максимальная температура в этот день, согласно многолетним наблюдениям, составляла 31,2 градуса тепла - это было в 1996 году, а минимальная - 2,9 градуса со знаком плюс. Так было в 1927 году.

АЛЛО!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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