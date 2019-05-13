2019-05-13T11:58:39+03:00
Общество

В Ростовской области готовятся к чемпионату для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Мастера с ограниченными возможностями посоревнуются в выпечке пирогов и ремонте обуви
Юлия ЛАНДЫШ
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С 16 по 18 мая в Ростовской области состоится региональный чемпионат «Абилимпикс-2019»С 16 по 18 мая в Ростовской области состоится региональный чемпионат «Абилимпикс-2019»
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С 16 по 18 мая в Ростовской области состоится региональный чемпионат «Абилимпикс-2019», который проводится на Дону уже в четвертый раз. Он является этапом национального конкурса профессионального мастерства среди людей, которые имеют ограничения по здоровью.

Соревнования развернутся на четырех конкурсных площадках: в Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления, Новочеркасском технологическом техникуме-интернате, Шахтинском техникуме дизайна и сервиса «Дон-Текс», а также в Донском промышленном колледже в Ростове-на-Дону. Эти учебные заведения не впервые принимают участников конкурса в своих стенах, и каждый раз чемпионат «Абилимпикс» становится настоящим праздником для тех, кто сюда съезжается со всей области.

Кстати, попробовать свои силы могут претенденты самых разных возрастов. Студенты будут проявлять себя в нескольких компетенциях: «Поварское дело», «Выпечка осетинских пирогов», «Ремонт обуви», «Администрирование баз данных», «Разработка программного обеспечения (программирование)», «Web-дизайн», «Учитель начальных классов», «Кирпичная кладка», «Портной», «Промышленная робототехника», «Обработка текста». В компетенциях «Торговля» и «Ремонт обуви» будут соревноваться уже состоявшиеся опытные специалисты. А школьники примут участие в соревнованиях по компетенциям «Кулинарное дело», «Художественное вышивание» и «Бисероплетение».

Помимо самих соревнований, в программе чемпионата запланированы круглые столы, концертные программы, выставочные экспозиции, мастер-классы, работа фотоателье «Примерь профессию», тренинги по диагностике индивидуальных способностей, профориентационные игры.

Победители регионального этапа в Ростовской области отправятся на национальный чемпионат «Абилимпикс-2019», который пройдет в Москве. А для всех остальных участие в соревнованиях станет эффективным способом проявить себя в профессии, трудоустроиться и найти свое место в обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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