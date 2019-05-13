2019-05-13T13:25:54+03:00
Общество

Радио «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» вышло на улицы города

Выездная студия «Комсомолки» работала на Большой Садовой 9 мая
Илья БОГОМОЛОВ
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Прохожий участвует в эфире радиостанции "КП-Ростов".Прохожий участвует в эфире радиостанции "КП-Ростов".Фото: Максим КАДАЕВ
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9 мая Ростов-на-Дону отметил День Победы. Военный парад, шествие Бессмертного полка, дети в пилотках, «Катюши» и Т-34 на улицах города, салют в небе... Но ко всему празднованию в этом году добавился еще один элемент — радио «Комсомольская правда Ростов» (89,8 fm) вышло из студии в центр города и провело прямой эфир бок о бок с радостными жителями донской столицы.

В 10 часов утра на пересечении Большой Садовой и Университетского переулка вы могли наблюдать оранжевую палатку, в которой находились радиоведущий Владимир Добрицкий и известный блогер Вадим Манукян. Они не только комментировали происходящее на главной улице города, но и призывали граждан поучаствовать в эфире. Люди подходили к микрофону и с помощью великой силы радио поздравляли всех ростовчан с Днем Победы. Многие приходили с портретами своих родственников-фронтовиков и рассказывали об их боевом пути. В той же палатке можно было бесплатно взять свежую газету с расписанием праздничных мероприятий.

Эфир продлился час. Стоит отметить, что это был первый опыт выездной студии для ростовской редакции радио «КП», но теперь мы будем встречаться с ростовчанами чаще. Слушайте ростовские новости и обсуждения главных тем дня на частоте 89,8 fm, телефон прямого эфира: 333-25-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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