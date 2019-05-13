2019-05-13T14:55:22+03:00
Происшествия

В Каменском районе объявлен траур по погибшим при взрыве газа

Жертвами трагедии стали два человека
Илья БОГОМОЛОВ
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Областному минстрою поручено провести совместно со специалистами МЧС необходимые обследования дома как можно быстрее, чтобы максимально оперативно приступить к обеспечению пострадавших жильем.Областному минстрою поручено провести совместно со специалистами МЧС необходимые обследования дома как можно быстрее, чтобы максимально оперативно приступить к обеспечению пострадавших жильем.Фото: Правительство РО
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С 13 по 14 мая в Каменском районе Ростовской области объявлен траур по погибшим во время взрыва газа в жилом доме. Постановление об этом опубликовала местная администрация.

Напомним, ЧП произошло 12 мая около 0:20 в поселке Чистоозерном, на улице Ленина, 35. Полностью разрушены три квартиры, еще четверо - частично пострадали. Трагедия унесла жизни 29-летнего мужчины, в чьем жилище находился эпицентр взрыва и 9-летняя дочка его соседей. В больницу были доставлены еще один мужчина и пенсионерка в тяжелом состоянии. Остальные жильцы дома остались без крыши над головой, так как, скорее всего, здание не удастся восстановить.

- Дому более 36 лет. Некоторые строители уже высказали мнение о необходимости сноса этого дома. Специалисты попросили два-три дня для подготовки заключения. Скорее всего, решение будет о сносе дома и о строительстве тут же, в поселке, нового - по количеству людей, зарегистрированных здесь, - прокомментировал донской губернатор Василий Голубев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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