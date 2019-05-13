2019-05-13T15:09:11+03:00
Общество

«Нельзя быть настолько бомбической!»: Виктория Лопырева рассказала, как почуствовать себя сексуальной

Снимок в купальнике и сапогах уже набрал почти 87 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Снимок уже набрал почти 87 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Снимок уже набрал почти 87 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Знойная блондинка Виктория Лопырева огорошила поклонников фотографией, которую опубликовала в своем Инстаграм. На ней она в экстравагантном купальнике в цвет золота и прозрачных сапогах.

- Это фото специально для тех женщин, которые по каким-то причинам думают, что недостаточно хороши, лишь потому, что кто-то так решил! - подписала она снимок. - Причин может быть миллион (вы недавно стали мамой, «возраст» или несовершенная внешность - хотя кто может решить, что совершенно, а что нет). Девочки, вы прекрасны!

А после подытожила:

- Не обращайте внимания на чье-то мнение и не позволяйте посторонним управлять вашей жизнью и тем, как вы себя чувствуете. Женщина всегда должна оставаться ЖЕНЩИНОЙ - любимой и желанной.

lopyrevavikalopyrevavika
Это фото, которое сделала @olllyvento
86726 отметок «Нравится»1175 комментариевInstagram

В итоге, фотокарточка красавицы набрала почти 87 тысяч лайков. А еще сотни комментариев в духе: «Вика, вы совершенство, скажу вам с плохо скрываемой завистью», «Прям богиня! Нереальная во всем! Девочки, учитесь!», «Вика! Космос!» и «Нельзя быть настолько бомбической».

Но были и те, кто попытался обесценить увиденное:

- Ну да, любая может сфоткаться, отфотошопить себя по полной и вуаля! Она идеальна! - написала одна из Интернет-подписчиц Виктории

ИСТОЧНИК KP.RU

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