«Нельзя быть настолько бомбической!»: Виктория Лопырева рассказала, как почуствовать себя сексуальной
Знойная блондинка Виктория Лопырева огорошила поклонников фотографией, которую опубликовала в своем Инстаграм. На ней она в экстравагантном купальнике в цвет золота и прозрачных сапогах.
- Это фото специально для тех женщин, которые по каким-то причинам думают, что недостаточно хороши, лишь потому, что кто-то так решил! - подписала она снимок. - Причин может быть миллион (вы недавно стали мамой, «возраст» или несовершенная внешность - хотя кто может решить, что совершенно, а что нет). Девочки, вы прекрасны!
А после подытожила:
- Не обращайте внимания на чье-то мнение и не позволяйте посторонним управлять вашей жизнью и тем, как вы себя чувствуете. Женщина всегда должна оставаться ЖЕНЩИНОЙ - любимой и желанной.
В итоге, фотокарточка красавицы набрала почти 87 тысяч лайков. А еще сотни комментариев в духе: «Вика, вы совершенство, скажу вам с плохо скрываемой завистью», «Прям богиня! Нереальная во всем! Девочки, учитесь!», «Вика! Космос!» и «Нельзя быть настолько бомбической».
Но были и те, кто попытался обесценить увиденное:
- Ну да, любая может сфоткаться, отфотошопить себя по полной и вуаля! Она идеальна! - написала одна из Интернет-подписчиц Виктории
ИСТОЧНИК KP.RU