«И художница, и произведение искусства одновременно!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько в кружевном пеньюаре сразила поклонников

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-13T15:23:46+03:00

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Снимки «Мисс Россия-2019» Алины Санько из города Азова Ростовской области становятся все откровеннее. Так, на одном из них самая красивая девушка страны - она будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» в конце этого года, предстала перед подписчиками в нежном розовом пеньюаре.

- Доброе утро, друзья! - поздоровалась она с подписчиками. - С каждым днем вас становится все больше и больше и я этому безмерно рада! Давайте познакомимся поближе.

И предложила написать подписчиков их имя, увлечения и город. Многие с радостью откликнулись на предложение красавицы.

А уже через несколько часов на странице Алины появилось еще одно фото - в блузке с роскошным декольте.

- Как всегда удачный ракурс и самый главный красивый и обаятельный "объект". Очень красочно, - подписал его один из комментаторов.

- И художница, и произведение искусства одновременно! - согласен с ним другой.

ИСТОЧНИК KP.RU