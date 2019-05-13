2019-05-13T15:23:46+03:00
Общество

«И художница, и произведение искусства одновременно!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько в кружевном пеньюаре сразила поклонников

Снимки самой красивой девушки страны становятся все откровеннее
ГОШЕВ Игорь
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Снимки самой красивой девушки страны становятся все откровеннее. Фото: Инстаграм Алины Санько.Снимки самой красивой девушки страны становятся все откровеннее. Фото: Инстаграм Алины Санько.
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Снимки «Мисс Россия-2019» Алины Санько из города Азова Ростовской области становятся все откровеннее. Так, на одном из них самая красивая девушка страны - она будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» в конце этого года, предстала перед подписчиками в нежном розовом пеньюаре.

- Доброе утро, друзья! - поздоровалась она с подписчиками. - С каждым днем вас становится все больше и больше и я этому безмерно рада! Давайте познакомимся поближе.

И предложила написать подписчиков их имя, увлечения и город. Многие с радостью откликнулись на предложение красавицы.

ms.alinasankoms.alinasanko
Доброе утро, друзья!
5737 отметок «Нравится»394 комментариевInstagram

А уже через несколько часов на странице Алины появилось еще одно фото - в блузке с роскошным декольте.

- Как всегда удачный ракурс и самый главный красивый и обаятельный "объект". Очень красочно, - подписал его один из комментаторов.

- И художница, и произведение искусства одновременно! - согласен с ним другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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