«И художница, и произведение искусства одновременно!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько в кружевном пеньюаре сразила поклонников
Снимки «Мисс Россия-2019» Алины Санько из города Азова Ростовской области становятся все откровеннее. Так, на одном из них самая красивая девушка страны - она будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» в конце этого года, предстала перед подписчиками в нежном розовом пеньюаре.
- Доброе утро, друзья! - поздоровалась она с подписчиками. - С каждым днем вас становится все больше и больше и я этому безмерно рада! Давайте познакомимся поближе.
И предложила написать подписчиков их имя, увлечения и город. Многие с радостью откликнулись на предложение красавицы.
А уже через несколько часов на странице Алины появилось еще одно фото - в блузке с роскошным декольте.
- Как всегда удачный ракурс и самый главный красивый и обаятельный "объект". Очень красочно, - подписал его один из комментаторов.
- И художница, и произведение искусства одновременно! - согласен с ним другой.
ИСТОЧНИК KP.RU