Житель Ростовской области зарезал троих мужчин, после чего спалил дом

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-13T15:39:07+03:00

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В селе Песчанокопское задержали местного жителя, которого считают причастным к тройному убийству. Преступление произошло 12 мая в частном доме, где выпивала компания мужчин. В какой-то момент, после изрядного количества алкоголя, между собутыльниками начался конфликт.

- Используя нож, 50-летний подозреваемый совершил убийство потерпевших, а затем поджег домовладение, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили неладное сразу после того, как пожарные потушили огонь. Эксперты подтвердили, что сначала пострадавшие были убиты, после чего достаточно быстро нашли их собутыльника. Мужчина уже во всем признался и сотрудничает со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU