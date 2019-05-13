2019-05-13T15:42:56+03:00
Общество

Финалист скандального шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян опубликовал хоум-видео

Новую песню в его исполнении уже оценили тысячи Интернет-подписчиков [видео]
Ольга ГОПАЛО
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Парень стал одним из любимчиков на этом проекте. Фото: страница Вконтакте Роберта Багратяна.Парень стал одним из любимчиков на этом проекте. Фото: страница Вконтакте Роберта Багратяна.
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Трогательное домашнее видео опубликовал на своей странице в Интернете финалист скандального шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян. Приехав домой в Ростов-на-Дон после столичных выступлений на ТВ, парень не стал сидеть без дела и на малой родине: он разучивает новые песни. Фрагмент домашней репетиции школьник опубликовал в Инстаграм.

- Домашний концерт, - подписал он кадры.

Многие оценили старания юного музыканта. Правда, переживают за соседей: "Мол, каково им слушать такие басы за стенкой?". Но отозвались и земляки по-соседству:

- Соседи относятся отлично!! Мы сами любим петь. И рады, что у нас рядом проживают такие талантливые и воспитанные дети. Роберт, вы с сестренкой супер.

Надо сказать, что домашние концерты Роберт устраивает не в одиночку. В этом ему помогает младшая сестра, которая задает танцевальный фон музыкальным выступлениям брата.

- Кажется, у меня появились новые музыкальные видео для поднятия настроения, - поблагодарил семью Багратян кто-то из Интернет-пользоватей. - Сестренка - супер! От тебя энергетика прет, как на концерте. Танцы - огонь.

Был и такой комментарий: «С такой подтанцовочкой точно не пропадешь!»

robert_bagratyanrobert_bagratyan
Домашний концерт
2884 отметок «Нравится»147 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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