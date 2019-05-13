В Ростове-на-Дону продлили ограничение движения по улице Нансена

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-13T15:50:49+03:00

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Департамент автомобильных дорог распространил официальное сообщение для водителей.

- На улице Нансена (северная сторона) до 16 июня продлено ограничение движения транспортных средств на участке от дома №111 до здания №135, - рассказали в администрации города. - Причина - производство работ по монтажу водопровода.

Также с 3 июня по 1 августа на время ремонта автомобильной дороги по улице Вавилова (на участке от Особенной до Зрелищной) планируется ограничение движения. Ростовчан просят заранее планировать маршруты передвижения с учетом временных изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU