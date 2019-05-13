2019-05-13T16:31:17+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону автоинспекторы прямо на улицах проверяли техническое состояние машин

Нарушителей выявили почти сразу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону автоинспекторы прямо на улицах проверяли техническое состояние машинВ Ростове-на-Дону автоинспекторы прямо на улицах проверяли техническое состояние машинФото: Алексей ФОКИН
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В Ростове-на-Дону автоинспекторы провели масштабную проверку технического состояния транспортных средств. Рейд проходил на Театральной площади и на парковке одного из гипермаркетов на улице Малиновского.

- Было составлено 12 административных материалов за различные нарушения, - рассказали в областной автоинспекции. - Так, три водителя управляли автомобилями, на которых установлены стекла с сильной тонировкой (все владельцы авто предпочли снять ее на месте).

В трех случаях было незаконно установлено газобаллонное оборудование, в двух – занижен клиренс. Еще два водителя управляли транспортными средствами с превышением нормативов уровня шума. На всех составили протоколы и выписаны штрафы.

Автоинспекторы обещают регулярно проводить подобные проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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