«В моде при любой погоде»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала видео своих переодеваний

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-13T16:11:39+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала подписчиков очередной подборкой модных образов. На коротеньком видео красавица показывает на конкретных примерах, как выглядеть экстравагантно и модно, при этом в гардеробе могут быть всего несколько вещей. Главное, чтобы они сочетались друг с другом.

- Сегодня в ролях: настоящая классика - белая мужская рубашка, миниатюрная девушка (то есть я) и много кудрей, - подписала она кадры.

При этом певица показала, как из одной мужской рубашки можно сделать несколько модных вещей. Например, надеть ее задом наперед или на одно плечо. Выглядит очень свежо. Правда, нередко такие находки красавицы подвергаются критике:

- Если я так выйду в Омске меня не поймут, - написала свои соображение на тему вещи-трансформера одна из подписчиц красавицы.

Но большинство комментариев-восхищений: «Очень круто, красиво, артистично, модно и просто», «Таня спасибо! Рубашка задом наперед и на одно плечо это прям бомба: никогда бы не додумалась», «Я не успеваю запоминать как надо одевать» и «Котова в моде при любой погоде».

kottova Сегодня в ролях: настоящая классика - белая мужская рубашка, миниатюрная девушка

ИСТОЧНИК KP.RU