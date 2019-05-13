2019-05-13T16:12:59+03:00
Общество

На Дону спасатели оштрафовали четыре десятка любителей шашлыков

Отдыхающие нарушали правила пожарной безопасности
Илья БОГОМОЛОВ
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В выходные и праздничные дни 39 нарушителей привлечены к административной ответственностиВ выходные и праздничные дни 39 нарушителей привлечены к административной ответственностиФото: ГУ МЧС России по РО
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В донском управлении МЧС рассказали, что с 1 по 12 мая сотрудники ведомства, а также полиции, районных администраций и волонтеры провели рейды, в ходе которых штрафовали граждан за нарушение требований пожарной безопасности. В результате к административной ответственности были привлечены 39 человек, большая часть из которых просто выбрались приготовить шашлык на природе.

- За разжигание костров в условиях действующего особого противопожарного режима гражданам грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей (статья 20.4 КоАП), - сообщает пресс-служба управления. - Вместе с тем обстановка с пожарами от разведенных костров и пущенных палов остается напряженной. Только за майские праздники подразделения пожарной охраны совершили более 30 выездов на ликвидацию возгорания сухой растительности.

Спасатели в очередной раз призывают граждан не поджигать сухую траву и пресекать любые попытки поджогов, так как порывы ветра могут превратить любое незначительное загорание в крупный пожар с необратимыми последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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