«Ростелеком» предоставил интернет для первых в Ростове-на-Дону молодежных Дельфийских игр

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-13T16:28:20+03:00

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«Ростелеком» обеспечил современной цифровой инфраструктурой главный штаб XVIII молодежных Дельфийских игр России, который был развернут на площадке Ростовского театра драмы им. М. Горького. Национальный оператор связи предоставил стабильный защищенный интернет-канал со скоростью 100Мб/с, позволивший транслировать события в прямом эфире, и услугу «Виртуальная АТС» с возможностью записи, трекинга и аналитики всех телефонных звонков.

Виртуальная АТС охватила 29 рабочих мест и обеспечила работу сотрудников, участников и дирекции события, а также call-центра игр. По прошествии мероприятия установленное оборудование, включая SIP-телефоны Yealink SIP-Т19 будут переданы театру для дальнейшей эксплуатации.

«Ростелеком» сейчас может выступать настройщиком гибкой экосистемы технологий для бизнеса. С нами клиент не инвестирует в «железо», а пользуется услугами по сервисной модели, получая при этом гарантию безопасности данных. Виртуальная АТС, например, разворачивается очень быстро и позволяет с уровнем навыков секретаря оперативно и гибко управлять всем потоком входящей информации. Звонки не теряются: формируется очередь, создается удобная маршрутизация, - возможность сделать переадресацию на мобильный телефон, на автоответчики, на любой текущий номер, который есть в компании. Услуга пользуется особенным спросом в Ростовской области: только за 2018 год мы подключили к виртуальной АТС более 2000 клиентов», – отметил Александр Грибков, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе государственным и корпоративным сегментом ПАО «Ростелеком».

«Цифровизация охватывает все сферы российского общества и способствует развитию новых форматов современного искусства. Каждое событие благодаря технологиям связи становится доступным для самого широкого круга зрителей и в этом значительная заслуга «Ростелекома», который активно поддерживает социальные и культурные мероприятия в нашем регионе. Уверен, что общими усилиями нам удастся сделать искусство юга России достоянием мировой общественности», – считает Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области.

Комплексные соревнования молодых деятелей искусства – XVIII Молодежные Дельфийские игры России – в Ростове-на-Дону состоялись впервые. В донскую столицу съехались делегации из более чем 2500 конкурсантов в возрасте от 10 до 25 лет, представлявшие все федеральные округа и регионы Российской Федерации. Мероприятие проходило в течение 6 дней и задействовало все ключевые культурно-образовательные площадки города.

ИСТОЧНИК KP.RU