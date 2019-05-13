В Ростове-на-Дону угарным газом отравились женщина и ее девятилетний сын

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-13T17:12:31+03:00

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В Ростове-на-Дону следователи разбираются в причине гибели 41-летней женщины и ее девятилетнего сына, тела которых были обнаружены 11 мая в квартире, где они проживали. По предварительным данным, они погибли из-за отравления угарным газом (возможно, была неисправна колонка).

- Следователем проведен осмотр места происшествия, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - Назначены судебно-медицинские и строительно-техническая экспертизы.

Напомним, в селе Новый Егорлык Сальского района в частном доме погиб мужчина. Он отравился угарным газом. Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-диспетчерской службы установили, что в доме работало печное газогорелочное устройство с закрытым шибером дымохода.

ИСТОЧНИК KP.RU