В Ростове-на-Дону купят троллейбусы с автономным ходом на 271 млн рублей
В Ростове-на-Дону пополнится парк троллейбусов. Как сообщает региональное правительство, на покупку экологически чистого транспорта с автономным ходом выделен 271 млн рублей. Это будет самая крупная партия троллейбусов, приобретенная за последние пять лет. Известно, что безрельсовые транспортные средства будут оснащены кондиционерами и оборудованием, которое позволит передвигаться людям с ограниченными возможностями.
- Троллейбусы выйдут на восстановленные маршруты № 7, 10, 14, 17, - пояснили в региональном правительстве.
Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу администрация Ростова-на-Дону приобрела партию низкопольных пассажирских автобусов на сумму, превышающую миллиард рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU