2019-05-14T09:37:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону купят троллейбусы с автономным ходом на 271 млн рублей

Средства выделены из областного бюджета
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Для Ростова закупят новые троллейбусы. Фото: администрация Ростова-на-ДонуДля Ростова закупят новые троллейбусы. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону пополнится парк троллейбусов. Как сообщает региональное правительство, на покупку экологически чистого транспорта с автономным ходом выделен 271 млн рублей. Это будет самая крупная партия троллейбусов, приобретенная за последние пять лет. Известно, что безрельсовые транспортные средства будут оснащены кондиционерами и оборудованием, которое позволит передвигаться людям с ограниченными возможностями.

- Троллейбусы выйдут на восстановленные маршруты № 7, 10, 14, 17, - пояснили в региональном правительстве.

Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу администрация Ростова-на-Дону приобрела партию низкопольных пассажирских автобусов на сумму, превышающую миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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