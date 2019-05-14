СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-14T09:58:09+03:00

В Ростовской области объявили о чрезвычайной пожароопасности

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В Ростовской области спасатели распространили штормовое предупреждение. В частности, в период с 15 по 17 мая местами в Приазовье (Аксайский, Мясниковский районы), в том числе в донской столицы, ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

- Высокий класс прогнозируется по северной половине Азовского района, в Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах, - пояснили в ГУ МЧС России по РО.

В частности, запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельхозугодьях, на территориях садоводческих и дачных поселков. Соответствующие службы обязаны следить за наличием защитных противопожарных полос.

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, в камышовых зарослях и пр. Спасатели просят жителей быть предельно внимательными, соблюдать все необходимые правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU