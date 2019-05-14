2019-05-14T10:07:55+03:00
Общество

Копал на пастбище: житель Ростовской области незаконно добыл песчаника на 65 млн рублей

Суд приговорил мужчину к условному сроку
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Красносулинском районе вынесли приговор местному жителю, который обвинялся в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственного объекта. Еще в 2015 году он заключил договор с местной администрацией на аренду земельного участка, который по документам относился к пастбищам. Вот только планы у бизнесмена были другие.

- На данном земельном участке подозреваемый, не имея на то законных оснований, разработал карьер по добыче песчаника, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Своими незаконными действиями злоумышленник причинил материальный вред в размере более 65 млн рублей.

Суд признал его виновным, приговорив к 2 годам 6 месяцам лишения свободы (условно) с испытательным сроком 4 года. Подозреваемого также обязали произвести рекультивацию земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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