В Ростове-на-Дону самодельный кабриолет попал в аварию

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-14T10:22:24+03:00

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Ростовчане обсуждают в социальной сети фотографии заниженного автомобиля без крыши. Местные умельцы сделали "кабриолет" из представителя отечественного автопрома и катались на нем по городу. Как только снимки машины появились в Интернете, горожане прокомментировали, что некоторое время назад видели это авто, попавшее в ДТП. Машина столкнулась с иномаркой на пересечении улицы Вятской и переулка Сальского.

Многие комментаторы отметили, что на кузове "кабриолета" было написано "А.У.Е", что говорит о приверженности к арестантской идеологии. Некоторые даже позлорадствовали, что автомобиль попал в аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU