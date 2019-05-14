2019-05-14T10:27:22+03:00
Общество

Гражданин Украины пытался проникнуть через границу РФ по украденному у ростовчанина паспорту

«Туриста»-нелегала задержали пограничники
Александр СТЕПАНОВ
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Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Сотрудники Погрануправления ФСБ по Ростовской области задержали во время пересечения автомобильного пункта пропуска в Матвеев-Кургане «туриста» из Украины, пытавшегося проникнуть на территорию РФ по чужому документу.

- Когда он показал контролеру паспорт гражданина России, у того возникли сомнения в том, что документ ему реально принадлежит, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в ПУ ФСБ по РО.

А через несколько минут, когда его прижали уточняющими вопросами, гость «посыпался»: признался, что на самом деле он гражданин незалежной, а документ — не его.

- Недавно, в апреле, я приезжал в Россию, легально, как положено, и ездил в Краснодар и там потерял свой паспорт, а в генконсульстве в Ростове мне сказали, что новый документ для возвращений на родину будет готов лишь через два месяца, - признался сам задержанный. - А откуда у меня деньги, чтобы столько ждать?!

В итоге он придумал, как выкрутиться из проблемы: взял да стащил у соседа по хостелу в Ростове-на-Дону (решил, что тот похож на него внешне), где он временно поселился, паспорт — только уже не жовто-блокитный, а с триколором.

- Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ)», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы, - отметили в российском Пограничном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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