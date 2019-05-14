2019-05-14T10:50:17+03:00
Общество

Половина пассажиров отмененного из-за неисправности «Суперджета» рейса Новосибирск - Ростов-на-Дону улетели другими бортами

Людям пришлось прождать отправления около суток
Александр СТЕПАНОВ
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Пассажирам пришлось провести много времени в ожидании вылета. Фото: официальный сайт.Пассажирам пришлось провести много времени в ожидании вылета. Фото: официальный сайт.
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Основная часть пассажиров рейса НовосибирскРостов-на-Дону, отмененного спустя сутки ожидания после того, как стало известно о технической неисправности «Суперджета», уже отправлены в пункт назначения другими бортами.

Об этом «Комсомольской правде» сообщили в авиакомпании «Азимут» (базовый перевозчик ростовского аэропорта «Платов»), которой принадлежит SSJ-100.

- Большинство улетели — они сдали билеты безо всяких комиссий, им были предоставлены новые варианты, кто-то еще захотел просто вернуть потраченные деньги, остальные пока раздумывают, - отметили в «Азимуте».

«Суперджет» должен был вылететь из Новосибирска в южную столицу в понедельник в 8.45 по местному времени (4.45 мск), однако его отправку несколько раз переносили, а затем и вовсе отменили. Резервный борт предоставлен не был.

Повышенное внимание ко всем инцидентам с SSJ-100, напомним, приковано после страшной трагедии с лайнером этой модели, которая произошла 5 мая в Шереметьево, когда самолет, направлявшийся в Мурманск сначала получил повреждение от молнии, а затем загорелся при жесткой посадке в столичной воздушной гавани, в результате чего погиб 41 человек.

Базовый перевозчик «Платова» авиакомпания «Азимут», добавим, обладает одним из самых больших парков этих судов: таковых у нее девять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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