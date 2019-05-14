В Ростовской области в этом год родились четыре тройни и 121 двойня

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-14T11:06:31+03:00

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В Ростовской области в первые четыре месяца этого года случился настоящий беби-бум. Статистику озвучили специалисты регионального минздрава. По их данным, за этот период на Дону многодетными стали сразу четыре семьи - в каждой родилось по тройне, а еще 121 пара стала счастливыми родителями двоен.

Известно, что самое большое количество двойняшек зарегистрировано в Ворошиловском районе донской столицы. Там свидетельства о рождении было выдано 19 таким семьям. На втором месте и на два документа меньше в Советском районе области. И, наконец, замыкает тройку лидеров Октябрьский район - там зарегистрировано было девять пар двоен. Кроме Ростова-на-Дону, второе место по лидерству держит город Новочеркасск, где известно о семи двойнях.

В региональном правительстве добавили, что на Дону за последние семь лет вдвое увеличилось количество многодетных семей. Одна из причин этого - меры социальной поддержки семей с детьми. На Дону предусмотрены 16 видов социальных выплат и пособий, которые ежегодно индексируются. К слову, при рождении тройни за каждого ребенка единовременно выплачивается 66 484 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU