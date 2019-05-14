2019-05-14T13:43:04+03:00
Общество

Выделено 4,2 млн рублей на выплаты пострадавшим во время взрыва в жилом доме в Каменском районе

Семьи погибших получат по миллиону рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Губернатор донского региона Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 4 млн 221,9 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий взрыва в многоквартирном жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.

- В соответствии с документом семьи погибших получат по 1 млн рублей, а также пособие на погребение, - пояснили в правительстве Ростовской области. - По 400 тысяч рублей направлено гражданам, получившим вред здоровью.

А вот на компенсацию частичной либо полной потери имущества предусмотрено более 1 млн рублей (размер выплат составит от 50 до 100 тысяч).

Напомним, при взрыве газа в жилом доме погибли два человека, еще двое доставлены в больницу. По оценку специалистов здание восстановлению не подлежит.

Взрыв газа в Ростовской области 12 мая 2019: последствия.ГУ МЧС России по РО

ИСТОЧНИК KP.RU

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