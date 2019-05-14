В Ростовской области в колонию пытались передать шампунь с наркотиками внутри

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-14T13:58:49+03:00

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Сотрудники ИК-15 (Батайск) с помощью служебной собаки нашли наркотики в моющем средстве, которое пытались передать одному из осужденных.

- При досмотре передачи, полученной от жительницы Ростова-на-Дону, в упаковке с шампунем обнаружили 8 полиэтиленовых свертков, - пояснили в службе исполнения наказания. - Внутри находилось порошкообразное вещество темно-желтого цвета, предположительно, наркотического содержания (общий вес - 113 гр).

Женщину задержали, теперь ей грозит уголовное дело и лишение свободы.

Напомним, ранее в колонию Ростова на имя осужденного пришла посылка с продуктами питания. На нее обратила внимание служебная собака. Она показала кинологу, что внутри могут находиться наркотики. Их нашли в четырех конфетах.

ИСТОЧНИК KP.RU