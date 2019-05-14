2019-05-14T15:41:43+03:00
Общество

ВТБ предлагает сниженную ставку по ипотеке

Клиентам доступно приобретение квартир на максимально выгодных условиях
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ изменил условия ипотечной программы «Больше метров – ниже ставка»: теперь клиентам доступно приобретение квартир площадью более 100 квадратных метров по специальной ставке 9,7 % годовых. А для объектов площадью от 65 и до 99 квадратных метров - 10,1% годовых. Ипотечный кредит можно оформить на срок до 30 лет, максимальная сумма – 60 млн рублей. Первоначальный взнос - 20% от стоимости жилья.

- Мы намерены и дальше планомерно снижать ипотечные ставки, расширяя кредитные возможности заемщиков и предлагая им наиболее выгодные условия, - рассказал старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - В рамках изменений также снижена ставка для клиентов, желающих приобрести недвижимость в кредит без справки о доходах, по двум документам. В этом сегменте у ВТБ одно из лучших на рынке предложений: от 9,95% годовых.

Так, получить решение по ипотеке без справки о доходах можно по программе «Победа над формальностями». Оформление заявки на кредит происходит по двум документам: паспорту и номеру СНИЛС. Минимальный размер первоначального взноса при покупке вторичного жилья составляет 40% от стоимости приобретаемого объекта, новостройки – от 30%. Решение по заявке принимается в течение дня.

К слову, дополнительно снизить ставку по ипотеке могут и клиенты, активно использующие дебетовые или кредитные карты ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия» с бонусной опцией «Заемщик». В таком случае дисконт может составить до 0,6 п.п.

КСТАТИ

По итогам первого квартала 2019 года банк заключил 61 тысячу ипотечных сделок на общую сумму 148 миллиардов рублей. Объем продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 53%. По состоянию на 1 апреля размер ипотечного портфеля ВТБ составил более 1,464 триллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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