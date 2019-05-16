Жителя Ростова-на-Дону приговорили к 14 годам за убийство знакомой из-за украшений

16 Май 10:03 2019-05-16T10:06:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону вынесли приговор 50-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Как сообщила прокуратура, летом прошлого года он пришел в гости к знакомой, которая жила в доме по улице Мечникова.

- С целью хищения ее имущества напал на потерпевшую и стал ее душить, - пояснили в прокуратуре. - В результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии, а подсудимый завладел ювелирными изделиями и мобильным телефоном на общую сумму более 83 тысяч рублей.

Пока преступника искали, он успел сбыть золото, а деньги потратить. Приговором суда ростовчанин признан виновным и осужден к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, у мужчины есть время на обжалование.

ИСТОЧНИК KP.RU