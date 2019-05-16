2019-05-16T10:06:02+03:00
Происшествия

Жителя Ростова-на-Дону приговорили к 14 годам за убийство знакомой из-за украшений

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Суд отправил обвиняемого в колонию на 14 лет и 6 месяцевСуд отправил обвиняемого в колонию на 14 лет и 6 месяцев
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону вынесли приговор 50-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Как сообщила прокуратура, летом прошлого года он пришел в гости к знакомой, которая жила в доме по улице Мечникова.

- С целью хищения ее имущества напал на потерпевшую и стал ее душить, - пояснили в прокуратуре. - В результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии, а подсудимый завладел ювелирными изделиями и мобильным телефоном на общую сумму более 83 тысяч рублей.

Пока преступника искали, он успел сбыть золото, а деньги потратить. Приговором суда ростовчанин признан виновным и осужден к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, у мужчины есть время на обжалование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Императрица с большой буквы!»: Ирина Аллегрова опубликовала уникальное ретро-фото
В Ростовской области умерли 3 755 дончан с диагнозом ВИЧ
В Ростове-на-Дону у понтонного моста спасатели выручили мужчину, который едва не утонул
Ответственность за коммунальный фонтан в центре Ростова-на-Дону понесут жильцы пострадавшего дома
Отключение света 17 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области два человека отравились сморчками
Под Ростовом на «Самбекских высотах» впервые военные покажут «танковый вальс»
Ограничение проезда в Ростове-на-Дону май-август 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону задержали приезжего парня, который во время драки ограбил прохожего
В Ростовской области зарегистрировано семь случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей
В центре Ростова-на-Дону Toyota RAV 4 провалилась в асфальт
В Ростове-на-Дону расскажут, как пройдет День выпускника ЮФУ-2019
Финалист шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян выступил на «Ростов Арене»
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
«Ростелеком» на Юге организовал видеоконференцию для ветеранов Великой Отечественной войны
Экс-замглавы администрации Шахт отделался условным сроком за коррупционное преступление
В Ростове-на-Дону водитель достал из-под капота жирную крысу