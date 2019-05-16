2019-05-16T11:39:14+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону водитель достал из-под капота жирную крысу

О своей находке он снял видео
Илья БОГОМОЛОВ
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Найденная под капотом крыса. Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Найденная под капотом крыса. Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Ростовчанин выложил в социальную сеть видео с крысой. Довольно крупное животное забралось под капот его автомобиля, очевидно, чтобы погреться, и внутри получило тяжелые травмы или просто отравилось. Решив посмотреть на двигатель, автомобилист обнаружил там кровавый "сюрприз", и теперь беспокоится о проводке своей машины, которую грызун вполне мог повредить (видео 18+).

Чтобы не найти в своем авто подобной живности, автомобилисты советуют не оставлять в салоне еду - она привлекает грызунов. Еще один совет - не ставить машину около мусорных баков и складов. Также существуют специальные спреи, ловушки или отравы, которые можно использовать под капотом.

Кстати, всего пару недель назад в Ростове произошел похожий случай со змеей. Пресмыкающееся оказалось более живучим - водитель выпустил его на свободу целым и невредимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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