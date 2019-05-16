«Ростелеком» на Юге организовал видеоконференцию для ветеранов Великой Отечественной войны

16 Май 10:33 2019-05-16T10:33:24+03:00

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«Ростелеком» организовал сеанс видеоконфернцсвязи для ветеранов Великой Отечественной войны. Традиционное для компании мероприятие состоялось 16 мая в 10 региональных центрах ЮФО и СКФО – Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Ставрополе, Астрахани, Владикавказе, Нальчике, Майкопе, Махачкале и Элисте. Национальный оператор связи предоставил собственные переговорные в региональных филиалах компании, где с помощью цифровых технологий был организован телемост между городами. Всего во встрече приняли участие 88 человек.

«Уже 11 год подряд «Ростелеком» на Юге дарит ветеранам возможность общения со своими однополчанами. И мы рады, что современные технологии, которыми компания располагает, предоставляют такую возможность. Это самое малое, что мы можем сделать для тех, кто, не жалея себя, сражался за мир и процветание нашей страны. Вдвойне приятно, что для наших участников это тоже значимое в жизни событие, которое они каждый год ждут с воодушевлением, – поделился Вячеслав Плеханов, директор департамента массовых коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

В ходе встречи ветераны совместно с ансамблем северо-кавказского окружного Дома офицеров пели песни военных лет, вспоминали фронтовые будни, читали стихи собственного сочинения, делились опытом решения социальных вопросов, рассказывали о своих семьях и поздравляли товарищей с прошедшим праздником Великой Победы.

«Благодаря «Ростелекому» мы каждый год собираемся c ветеранами, делимся впечатлениями, говорим о жизни. Для нас это уникальная возможность заглянуть в глаза боевым товарищам, обменяться мнениями и убедиться в том, что весь боевой состав на месте. Мы благодарны за четкую организацию, сегодня все прошло на высшем уровне. Теперь готовимся ко встрече 75-летия Великой Победы в том же составе!», – отметил Владимир Чернобылов, председатель Ростовского регионального отделения «Российский союз ветеранов», генерал-майор.

Помимо организации телемостов, «Ростелеком» в преддверии Дня Победы традиционно устанавливает льготы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проводит благотворительные акции. Так, в этом году компания предоставила 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья.

Подвиг российского народа в Великой Отечественной войне высоко почитаем в «Ростелекоме». В апреле 2019 года компания запустила в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink новый телеканал «Победа». Его эфир посвящён самому важному событию отечественной истории за последние 100 лет— Великой Победе 1945 года. На канале круглосуточно транслируется классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы, новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU