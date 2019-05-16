В Ростове-на-Дону расскажут, как пройдет День выпускника ЮФУ-2019

16 Май 12:21 2019-05-16T12:21:06+03:00

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Фото: ЮФУ

День выпускника ЮФУ - яркое событие, которое с нетерпением ждут многие. Праздник состоится 18 мая на поляне перед физическим факультетом, что на улице Зорге, 5 в Ростове-на-Дону. Начало в 16:00.

Уже известно, что в программе праздника пройдет фестиваль «Образование объединяет: рапсодия воспоминаний» с культурными, анимационными и спортивными площадками, уникальный флешмоб, концертная программа, сюрпризы и в завершение встречи гостей ждет красочный фейерверк.

Кроме того, на Дне выпускника выступит симфонический оркестр Ростовского музыкального театра с программой «Симфо-рок». На празднике также будут подведены итоги фестиваля короткометражных фильмов «Образование объединяет».

Узнать обо всех этих событиях подробнее можно будет на пресс-конференции, которая пройдет 17 мая в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Юг», что на проспект Буденновский, 60 в бизнес-центре «Гедон», 11-й этаж.

Сообщается, что спикерами встречи станут: врио ректора ЮФУ Инна Шевченко, Президент Ассоциации выпускников ЮФУ Юрий Колесников, Президент союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков» Корней Биждов и председатель правления ПАО КБ «Центр-инвест» Сергей Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU