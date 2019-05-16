В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей

16 Май 14:47 2019-05-16T14:48:47+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 27-летний местный житель. Мужчину подозревают в краже. Согласно официальной версии, он действовал по одной схеме: присматривал автомобили, в салоне которых владельцы оставили ценные вещи, разбивал стекло, после чего ретировался с добычей.

- Преимущественно целью подозреваемого становились мультимедийные установки и видеорегистраторы, которые затем он продавал на местном рынке, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - В ходе расследования была установлена причастность гражданина к совершению пяти фактов аналогичных краж.

По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила около 100 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а грозит ему до пяти лет лишения свободы. На время расследования он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU