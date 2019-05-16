В Ростовской области зарегистрировано семь случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой

16 Май 14:52 2019-05-16T14:56:00+03:00

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В Ростовской области эпидемиологи озвучили статистику по числу укушенных клещами жителей региона. Так, известно, что в донские больницы уже обратились 1679 человек, которые стали жертвами кровопийц. Причем 589 из них - дети и подростки до 14 лет.

В ведомстве уверяют: цифры хоть и не маленькие, но на уровне многолетних показателей. При этом у семи дончан уже официально поставлен диагноз «Крымская геморрагическая лихорадка». Сообщается, что большинство из них жители Сальского района. Там уже в больнице находится три пациента. Далее по убывающей: два в Пролетарском районе, по одному - в Заветинском и Зимовниковском.

Врачи советуют приехать в травмпункт - там не только снимут клеща, но и отправят насекомое на анализ в специализированную лабораторию. А еще важно не заниматься самолечением и при малейшем подъеме температуры и ломоте в теле незамедлительно обращаться к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU