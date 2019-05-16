2019-05-16T14:58:33+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали приезжего парня, который во время драки ограбил прохожего

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Подозреваемый доставлен в полициюПодозреваемый доставлен в полициюФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

В полиции сообщили о задержании 26-летнего уроженца Ставропольского края, которого подозревают в грабеже. Молодой человек, будучи с друзьями, устроил потасовку с компанией незнакомых ему молодых людей.

- На одной из центральных улиц города между ними произошла сначала словесная перепалка, после чего потерпевший и подозреваемый подрались, - рассказали стражи порядка. - Во время драки злоумышленник сорвал цепочку, на которой находился крестик, а затем отобрал телефон.

Когда подозреваемый сбежал, пострадавший позвонил в полицию и дал подробное описание своего обидчика. Ориентировка с приметами была передана наружным нарядам полиции и вскоре хулигана нашли. Все произошло настолько быстро, что тот даже не успел избавиться от похищенного.

Теперь уроженец Ставрополя фигурант уголовного дела, а за грабеж с применением насилия ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Императрица с большой буквы!»: Ирина Аллегрова опубликовала уникальное ретро-фото
В Ростовской области умерли 3 755 дончан с диагнозом ВИЧ
В Ростове-на-Дону у понтонного моста спасатели выручили мужчину, который едва не утонул
Ответственность за коммунальный фонтан в центре Ростова-на-Дону понесут жильцы пострадавшего дома
Отключение света 17 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области два человека отравились сморчками
Под Ростовом на «Самбекских высотах» впервые военные покажут «танковый вальс»
Ограничение проезда в Ростове-на-Дону май-август 2019: где и когда
В Ростовской области зарегистрировано семь случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей
В центре Ростова-на-Дону Toyota RAV 4 провалилась в асфальт
В Ростове-на-Дону расскажут, как пройдет День выпускника ЮФУ-2019
Финалист шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян выступил на «Ростов Арене»
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
«Ростелеком» на Юге организовал видеоконференцию для ветеранов Великой Отечественной войны
Экс-замглавы администрации Шахт отделался условным сроком за коррупционное преступление
В Ростове-на-Дону водитель достал из-под капота жирную крысу