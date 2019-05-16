В Ростове-на-Дону задержали приезжего парня, который во время драки ограбил прохожего

16 Май 14:58 2019-05-16T14:58:33+03:00

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В полиции сообщили о задержании 26-летнего уроженца Ставропольского края, которого подозревают в грабеже. Молодой человек, будучи с друзьями, устроил потасовку с компанией незнакомых ему молодых людей.

- На одной из центральных улиц города между ними произошла сначала словесная перепалка, после чего потерпевший и подозреваемый подрались, - рассказали стражи порядка. - Во время драки злоумышленник сорвал цепочку, на которой находился крестик, а затем отобрал телефон.

Когда подозреваемый сбежал, пострадавший позвонил в полицию и дал подробное описание своего обидчика. Ориентировка с приметами была передана наружным нарядам полиции и вскоре хулигана нашли. Все произошло настолько быстро, что тот даже не успел избавиться от похищенного.

Теперь уроженец Ставрополя фигурант уголовного дела, а за грабеж с применением насилия ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU