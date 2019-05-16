2019-05-16T14:59:47+03:00
Общество

Ограничение проезда в Ростове-на-Дону май-август 2019: где и когда

Выясняем, где и когда будет ограничен проезд с мая по август 2019 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда будет ограничен проезд с мая по август 2019 в Ростове-на-Дону. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Выясняем, где и когда будет ограничен проезд с мая по август 2019 в Ростове-на-Дону. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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Ограничение проезда в Ростове-на-Дону май-август 2019: где и когда. Точные адреса и названия улиц озвучили в городском Департаменте транспорта донской столицы. Причина, которую называют чиновники, ремонтные работы на дорогах. Они советую автомобилистам, по возможности, выбирать альтернативны пути объезда.

КОНКРЕТНО

По каким дорогам ограничат проезд до 1 августа:

- по ул. Гусева на участке от пр. Ставского до пер. Олимпийский

- по пер. Рыбный на участке от ул. Профсоюзная до ул. И. Никитина

- по ул. Вологодская на участке от ул. Армянская до пр. Королева

- по ул. Таганрогская на участке от ул. Вавилова до пер. Авиамоторный

- по ул. Страны Советов на участке от пл. Страны Советов до ул. 50-лет Ростсельмаша

- по ул. Зои Космодемьянской (от ул. Панфиловцев до пр. Шолохова), ул. Лелюшенко (от ул. Армянская до ул. Каскадная

- по ул. Некрасовская (от пер. Олимпийский до пер. Силикатный), ул. Катаева (от пр. Буденновский до пер. Гвардейский), пер. Кривошлыковский (от пл. Октябрьская до ул. Буйнакская), ул. Беляева (от ул. Орбитальная до ул. Армянская)

Причина: работы по ремонту автомобильной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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