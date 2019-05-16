2019-05-16T15:10:58+03:00
Общество

Под Ростовом на «Самбекских высотах» впервые военные покажут «танковый вальс»

Уникальная акция состоится в рамках форума «Армия - 2019»
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Танкисты планируют исполнить свой вариант вальса. Фото: Южный военный округТанкисты планируют исполнить свой вариант вальса. Фото: Южный военный округ
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На мемориале воинской славы «Самбекские высоты» в конце июня состоится международный форум «Армия-2019». Как сообщает Южный военный округ, в рамках его работы запланированы статический и динамический показ боевых возможностей современного вооружения.

- На площадках будет представлено более 80 единиц техники, - пояснили в ЮВО. - В частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», «Тор-М1», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», спецавтомобили «Тигр» и «Рысь».

В рамках динамического показа предусмотрены пролеты авиационных групп в составе 14 боевых самолетов и вертолетов, элементы пилотажа Су-30М2, Су-25СМ3 и вертолетов Ка-52 «Аллигатор». А еще впервые гости форума смогут увидеть «танковый вальс», который исполнят восемь экипажей Т-72Б3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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