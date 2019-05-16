2019-05-16T15:11:26+03:00
Общество

В Ростовской области два человека отравились сморчками

В региональном Роспотребнадзоре советуют не покупать грибы с рук
Ольга ГОПАЛО
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Отправляясь по грибы, берите с собой опытного грибника.Отправляясь по грибы, берите с собой опытного грибника.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ростовской области уже двое человек отравились грибами в этом году. Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. В частности, по данным ведомства, оказавшиеся на больничных койках пациенты полакомились сморчками, которые самостоятельно собирали в лесополосе. Для сравнения в 2018-м пострадавших грибников было на пять человек больше.

- К сожалению, многие не умеют определять, какие грибы съедобные, а какие - нет, - констатируют в ведомстве. - Тем более, что не существует единых универсальных правил того, как отличить съедобные грибы от их ядовитых двойников. Для каждого вида есть свои закономерности, которые необходимо изучить, отправляясь за грибами.

Именно поэтому санитарные врачи дали свои рекомендации тем, кто собрался по грибы. В числе них - взять с собой опытного грибника, чтобы он контролировал процесс сбора грибов. Там же предупреждают: в случае отравления не стоит заниматься самолечением, лчше сразу обращаться за медицинской помощью.

КОНКРЕТНО

Как не отравиться грибами

- Не собирайте дикорастущие грибы в лесополосах, парках, вдоль автомобильных трасс.

- Никогда не пробуйте сырые грибы на вкус, употребление в пищу сырых условно-съедобных и ядовитых грибов приводит к пищевым отравлениям.

- Не собирайте старые, переросшие грибы, в них наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека.

- Собирайте только знакомые вам грибы и никакие другие. Не берите и не употребляйте те, которые вызывают малейшие сомнения по поводу их видовой принадлежности.

- Не покупайте грибы сырые, сушеные, солёные и консервированные в местах несанкционированной торговли, в том числе вдоль автотрасс, и у случайных лиц.

- Употребление в пищу грибов совместно с алкоголем может активировать ряд токсинов и приводить к возникновению отсроченного токсического синдрома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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