16 Май 15:19 2019-05-16T15:19:06+03:00

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Отключение света 17 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Об этом рассказали энергетики. Известно, что речь идет о десятков домов, которые расположены в разных районах города. Все отключения - плановые, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 17 мая*

с 09:00 до 16:00:

- ул. 30-летия Октября 105-151, 168-216

с 09:00 до 11:00:

- ул. Зорге 15, 17

с 09:00 до 13:00:

- ул. Жмайлова 3, 5, 7, 9, 11; ул. Мильчакова 3; просп. Стачки 204, 202/1

с 09:30 до 15:00:

- ул. Журавлева 12-30, 11-31; ул. Очаковская 1-25, 2-28; ул. Красных Зорь 67-105, 76-110; ул. Петровская 55-59, 80-82, 90; ул. Станиславского 141-185, 188-248; ул. Социалистическая 166.

с 10:00 до 13:00:

- просп. Шолохова 190-210; ул. Коммунаров 69-83, 1-11; ул. Кабардинская 1-49, 2-28; ул. Горсоветская 52; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22; пер. Осетинский 1-17, 2-22; пер. Кавказский 12

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU