2019-05-16T15:27:04+03:00
Общество

Ответственность за коммунальный фонтан в центре Ростова-на-Дону понесут жильцы пострадавшего дома

Труба, в которой произошла утечка, находится на балансе ТСЖ
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Вода залила балконы до восьмого этажа.Вода залила балконы до восьмого этажа.Фото: СОЦСЕТИ
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В администрации города прокомментировали коммунальный фонтан, который испортил настроение жильцам многоквартирного дома № 225 по улице Пушкинской. Как говорится в официальном сообщении, труба, в которой произошла утечка, находится на балансе товарищества собственников жилья этой высотки, а не тепловых сетей.

- Определение размера, причиненного в результате аварийной ситуации ущерба, будет установлено по результатам выездного совещания с участием представителей администрации Кировского района, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», ООО «Ростовские тепловые сети» и ТСЖ «Жилой комплекс 21 век», - пояснили в администрации.

Напомним, коммунальный фонтан возник во время гидравлических испытаний тепловых сетей, когда давление было специально увеличено для проверки системы. Один участок не выдержал напора. Сила «гейзера» была такой, что вода залила балконы квартир до восьмого этажа, а еще были повреждены припаркованные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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