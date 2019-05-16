В Ростове-на-Дону у понтонного моста спасатели выручили мужчину, который едва не утонул

16 Май 15:41 2019-05-16T15:47:09+03:00

Спасатели выручили мужчину, который едва не утонул Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

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Накануне, 15 мая, в Ростове-на-Дону спасатели вытащили из воды мужчину, который едва не утонул.

- В 17:09 возле понтонного моста, ведущего на остров Зеленый, заметили человека, которого относило сильным течением, - пояснили в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - Пловец выбился из сил, был дезориентирован.

Спасатели затащили его на катер, после чего доставили на берег. Мужчина быстро пришел в себя и отказался от медицинской помощи, но прежде чем отпустить домой, ему прочитали лекцию о правилах поведения на воде.

Напомним, 25 мая на Дону пройдет областной «День безопасности на воде». Как сообщает региональное правительство, будут проведены массовые мероприятия по уборке, обустройству территорий пляжей и мест отдыха, организованы показные и обучающие занятия по спасению и оказанию помощи пострадавшим на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU