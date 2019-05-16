2019-05-16T16:35:30+03:00
Общество

«Императрица с большой буквы!»: Ирина Аллегрова опубликовала уникальное ретро-фото

Под снимком тысячи лайков и сотни восхищенных комментариев
ГОШЕВ Игорь
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Многие помнят ее такой на сцене.Многие помнят ее такой на сцене.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Известная певица Ирина Аллегрова порадовала поклонников уникальным фото, сделанным в юности. Его она опубликовала в своем Инстаграм.

- Узнали? - кокетливо подписала исполнительница черно-белый снимок, получив в ответ больше 15 тысячи лайков и сотни восхищенных комментариев.

- Просто Красавица! А главное - время не властно над Вами. Прекрасная женщина, певица, мама! Так держать, Ирина! - написал один из поклонников.

- Еще бы! Такая улыбка никогда не забудется. Красота, талант и обаяние в этой женщине всегда, - согласен с ним другой.

- Такие красивые глаза и искреннюю улыбку невозможно не узнать! Богиня!

irinaallegrova.ruirinaallegrova.ru
Узнали?
15484 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В числе комментариев были и такие: «Такую красоту забыть нельзя», «Вы не изменились» и «Императрица с большой буквы».

Напомним, первые годы жизни Ирина Аллегрова провела именно в Ростове-на-Дону и до сих пор вспоминает с теплотой о донской толице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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