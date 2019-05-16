«Императрица с большой буквы!»: Ирина Аллегрова опубликовала уникальное ретро-фото
Известная певица Ирина Аллегрова порадовала поклонников уникальным фото, сделанным в юности. Его она опубликовала в своем Инстаграм.
- Узнали? - кокетливо подписала исполнительница черно-белый снимок, получив в ответ больше 15 тысячи лайков и сотни восхищенных комментариев.
- Просто Красавица! А главное - время не властно над Вами. Прекрасная женщина, певица, мама! Так держать, Ирина! - написал один из поклонников.
- Еще бы! Такая улыбка никогда не забудется. Красота, талант и обаяние в этой женщине всегда, - согласен с ним другой.
- Такие красивые глаза и искреннюю улыбку невозможно не узнать! Богиня!
В числе комментариев были и такие: «Такую красоту забыть нельзя», «Вы не изменились» и «Императрица с большой буквы».
Напомним, первые годы жизни Ирина Аллегрова провела именно в Ростове-на-Дону и до сих пор вспоминает с теплотой о донской толице.
ИСТОЧНИК KP.RU