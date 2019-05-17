В Константиновском районе поисковики нашли фрагмент комсомольского билета советского солдата, погибшего в 1943 году

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-17T08:58:25+03:00

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В Константиновском районе поисковики отряда «Донской» обнаружили фрагмент комсомольского билета бойца Красной Армии, который, скорее всего, в 1943 году участвовал в освобождении Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. В настоящее время фрагмент комсомольского билета направлен для экспертизы, главная цель которой - установить имя погибшего героя.

- Найденный комсомольский билет и другие артефакты принадлежали бойцам 33-й Гвардейской стрелковой дивизии, отдавшим жизни за освобождение хутора Каргальско-Белянского (во время войны немцы расстреляли почти всех жителей, населенный пункт так и не был восстановлен - автр), - пояснили в региональном правительстве.

Тогда погибших в бою солдат захоронили в братской могиле, образовав курган в центре хутора. Большая часть останков в 70-е годы прошлого столетия была перенесена в братскую могилу соседнего хутора Белянского. Но, как рассказали местные старожилы, часть погибших солдат так и оставалась лежать в кургане Славы. Потому поисковики приняли решение перенести останки солдат, а в в ходе раскопок и были найдены артефакты.

ИСТОЧНИК KP.RU