В Ростовской области к 15 годам приговорили педофила, который насиловал сына

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-17T09:06:57+03:00

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Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор местному жителю, который обвинялся в изнасиловании собственного сына (на момент совершения первого преступления мальчику было всего четыре года). Изувер издевался над ребенком в течение пяти лет, пока родственники не заподозрили неладное. Во время расследования выяснилось, что жертвой обвиняемого также стала девятилетняя девочка.

- Приговором суда гражданин признан виновным в инкриминируемых деяниях и осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - пояснили в прокуратуре Ростовской области, добавляя, что ему также запрещено в течение десяти лет заниматься определенной деятельностью, связанной с работой с детьми.

Мужчину также будут принудительно лечить, так как эксперты пришли к выводу, что он нуждается в помощи психиатра. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU