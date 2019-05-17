2019-05-17T09:06:57+03:00
Происшествия

В Ростовской области к 15 годам приговорили педофила, который насиловал сына

Мужчина будет проходить принудительное лечение
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Приговор в силу не вступил.Приговор в силу не вступил.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор местному жителю, который обвинялся в изнасиловании собственного сына (на момент совершения первого преступления мальчику было всего четыре года). Изувер издевался над ребенком в течение пяти лет, пока родственники не заподозрили неладное. Во время расследования выяснилось, что жертвой обвиняемого также стала девятилетняя девочка.

- Приговором суда гражданин признан виновным в инкриминируемых деяниях и осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - пояснили в прокуратуре Ростовской области, добавляя, что ему также запрещено в течение десяти лет заниматься определенной деятельностью, связанной с работой с детьми.

Мужчину также будут принудительно лечить, так как эксперты пришли к выводу, что он нуждается в помощи психиатра. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2019 года получил прибыль 4,7 млрд рублей по РСБУ
На Дону прошел II Всероссийский педагогический хакатон «Инновационные образовательные решения»
«Ростелеком» поддержал 41-й ежегодный забег «Ростовское кольцо»
В Таганроге откроют два новых детских сада
Минус еще один: гендиректор муниципального «Ростовпассажиртранса» ушел в отставку
МЧС России: в Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в Ростове-на-Дону совещание по нацпроекту «Демография»
Велопарад 26 мая 2019 Ростов-на-дону: маршрут, как пройдет
«А что с ногами?»: Поклонники обсуждают ультра-мини третьей жены Тарасова
Болельщики "Ростова" попрощаются с Тимофеем Калачевым
Полумарафон «Забег» 19 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда перекроют дороги
Отключение света 20 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дон 18-19 мая 2019: синоптики обещают жару и солнце