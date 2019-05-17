СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-17T09:08:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода на выходные в Ростове-на-Дон 18-19 мая 2019: синоптики обещают жару и солнце. Если верить прогнозам, то пятница, 17 мая, станет самым жарким днем уходящей недели. Метеорологи прогнозируют, что столбики термометров в этот день поднимутся до 31 градуса выше нуля. Будет солнечно и без осадков. Правда, порывы ветра временами могут достигать 11 метров в секунду.

В субботу, 18 мая, уже от 22 до 27 градусов со знаком плюс. Во второй половине дня будет облачно, в дневные часы сила ветра будет достигать 17 метров в секунду.

В воскресенье, 19 мая, такая же температура, ветер немного утихнет - до 14 метров в секунду.

А вот осадки, если и возможны, то только в середине предстоящей недели. Она начнется с солнечной погоды и 27 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU