2019-05-17T09:08:35+03:00
Общество

Погода на выходные в Ростове-на-Дон 18-19 мая 2019: синоптики обещают жару и солнце

Выясняем, какая погода ждет 18-19 мая 2019 жителей Ростова-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет 18-19 мая 2019 жителей Ростова-на-Дону.Выясняем, какая погода ждет 18-19 мая 2019 жителей Ростова-на-Дону.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода на выходные в Ростове-на-Дон 18-19 мая 2019: синоптики обещают жару и солнце. Если верить прогнозам, то пятница, 17 мая, станет самым жарким днем уходящей недели. Метеорологи прогнозируют, что столбики термометров в этот день поднимутся до 31 градуса выше нуля. Будет солнечно и без осадков. Правда, порывы ветра временами могут достигать 11 метров в секунду.

В субботу, 18 мая, уже от 22 до 27 градусов со знаком плюс. Во второй половине дня будет облачно, в дневные часы сила ветра будет достигать 17 метров в секунду.

В воскресенье, 19 мая, такая же температура, ветер немного утихнет - до 14 метров в секунду.

А вот осадки, если и возможны, то только в середине предстоящей недели. Она начнется с солнечной погоды и 27 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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