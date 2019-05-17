СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-17T09:27:55+03:00

В мэрии города озвучили, где и когда перекроют дороги 19 мая 2019 из-за полумарафона «Забег». Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

В мэрии города озвучили, где и когда перекроют дороги 19 мая 2019 из-за полумарафона «Забег»

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Полумарафон «Забег» 19 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда перекроют дороги. Информацию уже озвучили в городском Департаменте транспорта.

В частности, известно, что спортивное мероприятие пройдет по всей стране уже в ближайшее воскресенье. При этом десятки тысяч бегунов стартуют вне зависимости от часовых поясов, в одно время. Им предстоит преодолеть сразу три дистанции в 5, 10 и 21 километр. А для детей будет специальная трасса - в два километра, по которой малышня может пробежать вместе с родителями.

Известно, что большая часть маршрута бегунов будет проходить по центральным улицам города (см. ниже, - прим. автр.). В связи с этим будет ограничено движение транспорта. В мэрии города просят водителей на это время выбирать альтернативные пути объезда, чтобы не создавать пробок.

Старт забега назначен на девять часов утра. Он займет почти всю первую половину дня.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону будет ограничено движение

- в 9:00 состоится старт на 10 км. Маршрут пробега: Театральная площадь – ул. Б. Садовая – пр. Соколова – ул. Седова – Ворошиловский мост (правая полоса верховой (левой) части) – съезд с Ворошиловского моста − ул. Левобережная – западный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов Арена» (разворот) − ул. Левобережная − съезд с Ворошиловского моста − Ворошиловский мост (правая полоса верховой (левой) части) − ул. Седова – пр. Соколова – ул. Б. Садовая – Театральная площадь – ул. Советская – ул. Советская/ул. 15-я линия (разворот) – ул. Советская − Театральная площадь;

- также в 9:00 стартует забег на 21,1 км. Маршрут забега: Театральная площадь – ул. Б. Садовая – пр. Соколова – ул. Седова – Ворошиловский мост (правая полоса верховой (левой) части) – съезд с Ворошиловского моста − ул. Левобережная – западный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов Арена» (разворот) − ул. Левобережная − съезд с Ворошиловского моста − Ворошиловский мост (правая полоса верховой (левой) части) − ул. Седова – пр. Соколова – ул. Б. Садовая – Театральная площадь – ул. Советская – ул. Советская/ул. 15-я линия (разворот) – ул. Советская − Театральная площадь (2 круга)

- в 9:30 – старт на 5 км. Маршрут: Театральная площадь – ул. Б. Садовая – ул. Б. Садовая/пр. Соколова (разворот) – ул. Б. Садовая − Театральная площадь – ул. Советская – ул. Советская/6-я Линия (разворот) – ул. Советская − Театральная площадь;

- в 12:00 – забег на 2 км. Маршрут: Театральная площадь – ул. Б. Садовая – ул. Б. Садовая/ул. 7-го Февраля (разворот) –ул. Б. Садовая − Театральная площадь –ул. Советская – ул. Советская/ул. 6-я Линия (разворот) – ул. Советская − Театральная площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU