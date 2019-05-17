Болельщики "Ростова" попрощаются с Тимофеем Калачевым

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-17T10:13:29+03:00

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Футбольный клуб "Ростов" сообщил, что предстоящий матч с "Зенитом", который намечен на 19 мая, станет прощальным для 38-летнего полузащитника Тимофея Калачева в составе "желто-синих". Команда приглашает болельщиков в указанный день на "Ростов-Арену", чтобы проводить спортсмена.

Калачева в "Ростове" называют Легендой №2. Белорусский футболист - неизменный член команды с 2010 года. Игроки и тренеры приходили и уходили, а Тимофей долгое время оставался на своем месте и очень полюбился фанатам. В сезоне 2013/14 он забил шесть голов и выиграл Кубок России. В 2014 году получил награду от болельщиков "Желто-синее сердце". Признавался лучшим футболистом Белоруссии в 2013-ом и 2016-ом.

В последние годы много говорилось о том, что у Калачева уже довольно солидный возраст для спортсмена и, скорее всего, после ухода из команды Тимофей займется тренерской деятельностью. Ранее он признавался, что хотел бы закончить карьеру игрока именно за "Ростов", а затем заняться работой наставника. Для этого он поступил в Академию тренерского мастерства РФС.

ИСТОЧНИК KP.RU