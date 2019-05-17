«А что с ногами?»: Поклонники обсуждают ультра-мини третьей жены Тарасова

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-17T10:12:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Модель Анастасия Тарасова из города Сальска Ростовской области порадовала поклонников новым образом. В своем Инстаграм красавица опубликовала фото летнего образа и поделилась своими достижениями за последнее время. Прошлым летом дончанка родила футболисту московского «Локомотива» дочь, но очень быстро вернулась в форму.

- Села за руль: оказалось совсем не страшно, вернулась в спорт, - призналась Тарасова. - Разбавили нашу жизнь велосипедной прогулкой. Весьма ощутимая резкая нагрузка. Кстати, два раза окуналась в бочку со льдом, ощущения непередаваемые!

- Бочка со льдом? Какая вы рисковая! Я бы не решилась! - отреагировала на пост одна из подписчиц.

Но многие подписчики накинулись на хозяйку микроблога с критикой:

- А что с ногами? - спросил один из них.

- Что с ними не так? Худые, - парировала Анастасия.

- Зачем так ноги рисовать, в глаза бросается очень, - продолжили мысль хейтеры.

- Даже не знаю, как реагировать на людей, которых не оставляют равнодушными мои ножки, - отшутилась красавица модель.

Но все же большинство советуют ей не обращать внимание на завистников.

- Вы очень красивы и женственны, и фото красивое, и ноги, и блеск - все отлично! Не обращайте внимания на критику: на таких драгоценное время лучше не тратить, - посоветовали модели. Был и такой комментарий: «Куколка. А так и не скажешь, что уже мать. фигура идеальная!».

ИСТОЧНИК KP.RU