2019-05-17T10:26:30+03:00
Общество

Велопарад 26 мая 2019 Ростов-на-дону: маршрут, как пройдет

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет велопарад 26 мая 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет велопарад 26 мая 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет велопарад 26 мая 2019.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Велопарад 26 мая 2019 Ростов-на-дону: маршрут, как пройдет. В мэрии города сообщили, что спортивное мероприятие в этом году будет проходить в третий раз. Так, в первом ростовском велопараде проехали 2,5 тысячи человек, а в прошлом году на старт вышли порядка пяти тысяч любителей велосипедов. Сколько их будет на этот раз, узнаем совсем скоро.

Известно, что сбор участников назначен на 09:00, а вот старт - на час позже. Маршрут будет следующим: пл. Театральная площадь (старт) – ул. Б. Садовая – мостовой переход через реку Дон в створе пр. Сиверса (Темерницкий мост) - Магистральная улица общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная - ул. Левобережная, 61 (разворот) - ул. Левобережная - Ворошиловский мост - пр. Ворошиловский - ул. Б. Садовая - Театральная площадь (финиш).

Общая протяженность дистанции – свыше 20 километров.

Внимание автомобилистов: по маршруту следования велосипедной колонны движение автомобилей будет ограничено. Поэтому лучше выбирать альтернативные пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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