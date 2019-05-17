Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в Ростове-на-Дону совещание по нацпроекту «Демография»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-17T10:28:31+03:00

В рамках визита у главы российского Кабмина запланирована рабочая встреча с донским губернатором Василием Голубевым

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В пятницу, 27 мая, премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в Ростове-на-Дону совещание по вопросам реализации федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».

Основной площадкой совещания станет госпиталь для ветеранов войн.

- В совещании примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, а также руководители ведомств, главы регионов, представители профильных общественных организаций, - сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Напомним, одной из главных задач национального проекта «Демография» определен рост до 2024 года продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Известно также, что в рамках поездки Дмитрий Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

ИСТОЧНИК KP.RU