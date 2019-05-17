МЧС России: в Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-17T11:45:42+03:00

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В Ростовской области до 20 мая объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Наиболее сложная ситуация в Приазовье, Аксайском и Мясниковском районах.

- Высокая пожароопасность (4 класс) сохранится по северной половине Азовского района, в Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах и местами в южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский), - говорится в штормовом предупреждении МЧС Ростовской области.

Спасатели призывают местных жителей не разводить от костры на природе, не бросать в лесу горящие спички и незатушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш.

ВНИМАНИЕ!

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU