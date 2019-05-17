Минус еще один: гендиректор муниципального «Ростовпассажиртранса» ушел в отставку

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-17T12:59:58+03:00

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Руководитель еще одного муниципального транспортного предприятия Ростова-на-Дону ушел в добровольную отставку: вслед за гендиректором МУП «Ростовская транспортная компания» (обслуживает маршруты городского электротранспорта) Николаем Сидоровым заявление по собственному желанию написал его коллега из «Ростовпассажиртранса» Валерий Костяков.

Об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт», информацию «КП» - Ростов-на-Дону» подтвердили в мэрии южной столицы.

Свой пост он занимал с начала августа 2017-го — то есть полтора года, до этого Костяков трудился начальником ГИБДД в Белокалитвинском районе.

Источник во властных структурах объяснил это, во-первых, низкой рентабельностью предприятия (ситуация не меняется уже не первый год, МУП показывает убытки), а во-вторых, продолжением «очищения» одного из самых раздражающих население факторов — транспортного обслуживания.

Ранее, после очевидных проблем с транспортной реформой, напомним, ушел замглавы горадминистрации по транспорту Евгений Лебедев (место вакантно до сих пор), затем освободилось кресло начальника транспортного департамента, которое покинул Сергей Саенко (пост занял Христофор Ермашов), на днях ушел Николай Сидоров из МУП «РТК», теперь — Валерий Костяков.

В настоящее время «Ростовппассажиртранс» обслуживает 16 городских маршрутов, включая такие популярные направления, как «Лесничество — Гл. Ж/д вокзал», «ГПЗ-10 — Ц. Рынок», «Сельмаш — Ц. Рынок», «мкр. Левенцовский — Ц. Рынок», и является одним из крупнейших перевозчиков города, где трудятся порядка девятисот человек.

ИСТОЧНИК KP.RU